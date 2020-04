Mike Tyson anunció su regreso al boxeo por una buena causa

El ex campeón mundial pesado Mike Tyson quiere realizar peleas de exhibición para recaudar fondos para obras de caridad y ya comenzó a entrenar para tal fin.



El campeón mundial más joven de la historia de la categoría se retiró en 2006 y en declaraciones recogidas por Notifight afirmó que "he estado guanteando la última semana. Eso ha sido duro, mi cuerpo está realmente dolorido. He estado haciendo ejercicio, he estado tratando de entrar al ring, creo que voy a realizar algunas exposiciones y ponerme en forma".





Tyson agregó que quiere " ir al gimnasio" y ponerse "en forma para hacer exhibiciones de tres o cuatro rounds para algunas organizaciones benéficas y otras cosas. Algunas exhibiciones de caridad, ganar algo de dinero, ayudar a algunas madres sin hogar y afectadas por las drogas como yo".



"Hago dos horas en cardio, hago bicicleta y cinta de correr durante una hora, luego hago algunas pesas ligeras, 300, 250 repeticiones. Luego empiezo mi día con el boxeo, entro y golpeo 25, 30 minutos. Comienzo a estar en mejores condiciones", concluyó.