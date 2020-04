Es de River, pero su ídolo es Román y no se negaría a jugar en Boca

El mediocampista Tomás Andrade, cuyo pase pertenece a River pero está a préstamo en Argentinos Juniors, confesó que no tendría ningún problema en vestir la camiseta de Boca Juniors en el futuro y también confesó que Juan Román Riquelme, máximo referentes de la historia Xeneize, es su ídolo.

"No me gusta la polémica, pero no diría que no porque soy muy chico todavía para cerrarle las puertas y no hay que hacerlo con ningún club. Hay muchos que dicen 'no jugaría' y después lo hacen. Entonces prefiero no decir nada y que mi futuro no esté encadenado a una frase que dije yo. Así que, que me depare lo que sea", expresó en TNT Sports.

Además, contó que compartió inferiores con Sebastián, el hermano de Riquelme, y por eso logró conocerlo. "Verlo ahí para mí fue increíble. Después compartí mil asados, nos juntamos a jugar al la pelota también, es un fenómeno. Yo me saco la camiseta y lo único que me importa siempre es aprender de los jugadores. No me interesa lo demás", manifestó.

"Hoy en día soy hincha de Argentinos porque juego ahí, soy hincha mío porque el que me paga es Argentinos y le debo todo a ese club. Entonces, cuando están esos jugadores que hayan jugado en Boca o en River y quien sea, para mí es increíble. Es mi ídolo porque es increíble cómo trataba la pelota", cerró.

En River, Andrade debutó de la mano de Marcelo Gallardo en 2016. Luego de 33 partidos y tres títulos (dos Copas Argentinas y la Recopa), fue cedido a Atlético Mineiro y Athletico Paranaense hasta recalar en el Bicho.