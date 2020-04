¿El coronavirus podría eliminar al VAR de la Champions League?

El VAR (árbitro asistente de video) no se utilizará cuando se retome la UEFA Champions League, estiman en medios futbolísticos de Europa, ya que en las cabinas en que se debería operar no se podría cumplir el distanciamiento recomendado para evitar la propagación del coronavirus.



Entre distintos temas que mañana debe resolver la UEFA, junto a la posible vuelta a la competencia de la Champions con un estilo 'express en agosto venidero', con disputa 'a partido único', se trataría el punto de no emplearse el VAR.





La intención de las máximas autoridades de los certámenes europeos se debería a que en las cabinas donde están los referís del sistema arbitral, las VOR (video office referee), no se respetarían las distancias aconsejadas de un metro y medio, como mínimo, entre cada persona, para evitar un posible contagio de la Covid-19.



Por esta razón el VAR (video assistant referee en inglés), de acuerdo a lo informado por RMC Sports, quedaría suspendido por esta temporada, algo que también podría abarcar a los torneos de ligas europeas que están previendo un posible regreso del fútbol.