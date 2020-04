Bomba en Racing: Marcelo Díaz reveló dónde quiere terminar su carrera

El volante central de Racing Club Marcelo Díaz anunció hoy que para el año que viene quisiera "jugar en la Universidad de Chile", y que pretende hacerlo "cuando comience 2021", pese a que su contrato con la "Academia" vence en junio de ese año.



En una conversación por Instagram Live junto al argentino Diego Rivarola, asesor deportivo de la "U" de Chile, donde Díaz ya jugó, el futbolista de 33 años sostuvo que su sueño es retirarse en el club chileno "después de tratar de pelear la Copa Libertadores 2020 con Racing".



"Mi intención y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U, pero eso no depende de mí", anunció Díaz, ya que para concretar ese objetivo los universitarios deberán negociar con Racing, porque tendría que resolverse una rescisión contractual por los seis meses que le quedarían por delante.

La charla desarrollada para el canal oficial del club chileno fue elocuente, porque Díaz se "ofreció" a volver a la entidad azul. "Mi vuelta depende única y exclusivamente de la U, porque es quien contrata, quien tiene un técnico (el argentino Hernán Caputto), es la que hace la estructura. Pero si me dicen: 'Marcelo, ven mañana a la U, voy', porque es donde me quiero retirar, pero sé que este año Racing no me va a dejar salir".



"Mi deseo es comenzar 2021 volviendo, porque estoy físicamente muy bien, experiencia tengo de sobra, y mi idea es volver y seguir compitiendo. En la U tenemos un sueño que es ganar la Copa Libertadores algún día y esa es mi ilusión", expresó Díaz, que en diciembre cumplirá 34 años, y la respuesta de Rivarola endulzó sus oídos, porque le dijo que va a "hacer todo lo posible para concretar esa ilusión".



Díaz es un referente en Racing Club y confió que el grupo que dirige Sebastián Beccacece está "convencido de que se puede pelear la Copa Libertadores", y destacó bajo esa consigna "al viejo Lisandro López. Es el club que más se parece a la Universidad de Chile por la pasión de su gente y me hacen sentir como en mi casa. Es impresionante lo bien que me tratan", remarcó, para finalmente reafirmar que el técnico que más lo marcó en su carrera "fue Jorge Sampaoli".