Volvió a su pueblo para seguir la cuarentena y los vecinos lo echaron

El futbolista Marcos Fernández, actualmente en San Martín de San Juan, debió abandonar la localidad santafesina de Matilde ante la hostilidad de algunos vecinos que le reprocharon que haya ido a continuar allí el aislamiento preventivo por el coronavirus.

Fernández, surgido en Colón de Santa Fe, pudo volver a su localidad natal hace un par de días gracias al permiso extendido por el gobierno nacional a quienes se encontraban varados lejos de sus hogares. Pero no fue bien recibido por algunos de los habitantes de Matilde, localidad del departamento Las Colonias situada a 35 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

El mediocampista publicó un escrito en su perfil de la red social Facebook, en el que señaló que "tristemente nos encontramos con gente a la cual no le cayó bien que yo pueda volver, y se encargó por completo de sacarme (o mejor dicho echarme)".

Añadió luego que quienes lo hostilizaron deben sentir una "sensación fea al querer y lograr que una persona del pueblo (donde nos conocemos todos) tenga que irse del mismo".

Sigamos cuidándonos entre todos, a partir de mañana con más responsabilidad que nunca. Pronto volveremos a nuestro casa, a alentar por los colores más lindos del mundo. pic.twitter.com/UpzjfC5lgA — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) April 19, 2020

Fernández dijo que pretende manifestar "una sensación de rechazo para estas personas que lograron su propósito" y sostuvo que "se meten en la vida de los demás sin conocimiento de nada y quieren lastimar de alguna manera", Allegados al jugador indicaron que dejó Matilde para ir a la capital de la provincia, de donde es oriunda su pareja.

"Esto quedará como una anécdota, que me sacaron de mi propio pueblo para felicidad de algunos", escribió más adelante. Sobre Matilde escribió: "El pueblo en el que me gusta estar, donde siempre fui feliz, donde hay mucha gente a la que quiero y me hace bien verlos, donde quisiera que mi hijo viva toda la vida".