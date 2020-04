Caso Kobe Bryant: las familias de las víctimas buscan recompensa económica

Las familias de cuatro víctimas en el accidente aéreo en el que murieron nueve personas, entre ellas el ex basquetbolista Kobe Bryant, demandarán legalmente a la empresa dueña del helicóptero Sikorsky S-76B.



Una de las familias es la del fallecido John Altobelli -entrenador de baseball-, y se sumó a las acciones legales de Vanessa Bryant, pareja de Kobe, iniciadas en febrero pasado en los tribunales de Los Ángeles, por conducta imprudente, negligente e ilegal a Island Express Helicopters e Island Express Holding, según informó la agencia italiana ANSA. El resto de los familiares no trascendieron.



El helicóptero se estrelló el pasado 26 de enero en situaciones que todavía se investigan, debido que la aereonave no debió despegar por las condiciones climáticas.





El Sikorsky S-76B salió del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, justo después de las 9, luego hizo un giro en U en el área de Calabasas, subió y luego realizó un fuerte descenso.



Las otras víctimas del accidente fueron Gianna Bryant (hija de Kobe), Christina Mauser, Sarah Chester, Payton Chester, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli y Christina Mauser, identificadas oficialmente.