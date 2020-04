La fuerte denuncia de Agustín Pichot contra “el establishment”

Agustín Pichot, postulante a la presidencia de la World Rugby en las elecciones que se realizarán el próximo domingo 26, denunció esta noche que desde hace 25 años “el establishment” del deporte “maneja todo” y, por ende, no hubo “cambios importantes” en la difusión y expansión de la actividad.



“Desde 1995 para acá no hubo ningún cambio importante en el rugby, que sigue siendo manejado por el establishment. Por eso elegimos ‘Global Game’ como lema para buscar que el rugby sea para todos”, sostuvo el ex capitán de Los Pumas, en el Mundial Francia 2007.



Pichot, en representación de las distintas federaciones del Hemisferio Sur, competirá en las elecciones con el británico Bill Beaumont, quien se desempeña hoy como presidente.

Agustín Pichot, mano a mano con #TNTSports



? La candidatura a presidente de World Rugby

? Su opinión sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa y los rugbiers

? La increíble relación con Juan Román Riquelme https://t.co/jLDWTZFJAe — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) April 20, 2020





“Quiero ser presidente de la World Rugby porque creo que puedo aportar. Yo fui dirigente como consecuencia de haber sido un jugador que siempre buscó muchos cambios. Me parecía injusto quedarme únicamente con lo que había sido como jugador”, manifestó el ex Stade Francaise en diálogo con TNT Sports.



“Lo primero que hay que hacer es cambiar la cabeza de una organización que está funcionando con ‘copy-paste’ (copiar y pegar) desde hace años”, describió Pichot, de 45 años.



El otrora jugador surgido en las divisiones formativas del CASI expresó no querer “ir en contra de la tradición pero quiero hacer entender que esto es en beneficio de todos, incluso, de los europeos”, puntualizó.



“Podemos hacer que la camiseta de Inglaterra se venda en Asia o Africa”, graficó el medio scrum que se retiró en la temporada 2009.



Pichot reveló que la intención no estriba en “que las potencias reciban menos (dinero) sino que los demás reciban más”, dijo.



El jugador devenido en dirigente es un ejemplo que se corporizó en otros deportes como el fútbol o básquetbol argentino. Para Pichot eso significó “un notable avance porque en los últimos 20 años el deporte cambió más que en los anteriores 80”, consideró.



“Aplaudo lo que han hecho Juan Sebastián Verón, (Juan) ‘Pepe’ Sánchez o Juan Román Riquelme. Ellos demostraron ser capaces y que pueden aportar”, puntualizó.



La elección del próximo presidente de la World Rugby se realizará el domingo 26, a través de una votación virtual, aunque los resultados recién se conocerán el 12 de mayo.