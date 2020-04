La furia del DT del Ajax contra la UEFA por el coronavirus

El director técnico del Ajax de Amsterdam, Marc Overmars, fustigó hoy a la UEFA y a la Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) por incentivar la reanudación de las actividades, considerando que ambos organismos piensan más en el dinero que en la salud de los futbolistas.



"La Eredivisie (la liga de los Países Bajos) está muerta. El primer ministro Mark Rutte no dijo porque sí que ésta es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Overmars a De Telegraaf, el periódico de pago más leído en Países Bajos.



"Comparo a la UEFA y a la KNVB con la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hace una semana: la economía es más importante que el coronavirus. Más de 100 personas están muriendo cada día en Países Bajos", añadió el ex jugador del seleccionado neerlandés en los mundiales de 1994 y 1998, consignó el periódico deportivo español AS.





Overmars fustigó a la UEFA luego de que el organismo del fútbol europeo aplazó ayer los partidos de los seleccionados de junio, dando margen a las competiciones ligueras para acabar con el calendario, en tanto que la KNVB anunció que busca que la Eredivisie se reanude en la segunda quincena de junio.



"¿Por qué la discusión va sobre dinero y no sobre salud pública? Tenía la esperanza de que la KNVB tomara una decisión independiente, pero en su lugar se está escondiendo detrás de la UEFA", criticó Overmars.



El ex delantero de 47 años, ex Ajax, Arsenal de Inglaterra y Barcelona de España, fue contundente al argumentar: "Los futbolistas tienen padres, madres, abuelos y abuelas. Dicen que no quieren ser las eventuales fuentes de contagio de un familiar que puede caer gravemente enfermo o incluso morir".



Al torneo le quedan ocho fechas por jugar, nueve en el caso de algunos equipos, y la federación tiene la intención de organizar los partidos entre la segunda quincena de junio y el 3 de agosto.