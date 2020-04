Debutó en Boca con Bianchi, tuvo cáncer y otra enfermedad lo dejó 13 días en coma

Además de haber ganado absolutamente todo y quedar en la historia del club, una de las características del paso de Carlos Bianchi por Boca Juniors fue el haber promovido a varios juveniles, muchos de los cuales terminarían consagrándose a nivel internacional. Uno de los que llegó a Primera de la mano del Virrey fue Guillermo Báez, quien ahora contó en diálogo con Infobae la dura batalla que protagoniza desde el año pasado, cuando le diagnosticaron cáncer y, tras ser operado, sufrió un tromboembolismo que lo tuvo 13 días en coma.

Báez llegó al Xeneize tras ser captado en un torneo juvenil en su ciudad natal, Lobos. Durante dos años transitó todos los días los 100 kilómetros desde su casa al club, hasta que la economía familiar no aguantó más y Jorge Griffa le dio un lugar en la pensión del club, donde se afianzó como defensor en la categoría 80, donde ya mostraban cosas interesantes jugadores como Sebastián Battaglia y Julio Marchant, entre otros.

En la segunda mitad de 1998, Carlos Bianchi decidió subirlo a Primera y a principios de 1999 lo convocó a la pretemporada en Tandil, donde realizaron un mes de trabajo en la Posada de los Pájaros, y su debut fue en Montevideo, donde fue titular en un amistoso con Nacional.

De su paso por Boca, recuerda los entrenamientos en los que tenía que marcar a Palermo: "Era imposible. No se movía, era lento, se quedaba parado... pero te ponía el cuerpo, te metía la mano, te ponía el culo y no podías anticiparlo jamás". Y asegura que Guillermo Barros Schelotto fue el mejor futbolista que vio: "Cuando pensabas que ya te había desbordado e iba a tirar el centro, porque era la única que le quedaba, te hacía pasar de largo, te enganchaba y te dejaba pagando. No tuve de compañeros a Caniggia y Ortega, pero Guillermo fue el mejor. Era rápido y aunque podías llegar a marcarlo, con los enganches cortitos en una baldosa te mataba. Te hacía quedar como un boludo"

Finalmente, cuenta que no logró afianzarse porque en la defensa de Boca "había cuatro inamovibles de Selección: Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena. ¿Cómo los sacabas? Imposible. Y si sacabas a uno, entraba otro que era mejor. Siempre pienso que nací en el momento equivocado porque hoy hay más lugar. Jugué mucho en Reserva, pero estaba tapado y me terminaron dejando libre por la acumulación de jugadores".

Dejar Boca le costó, pero nunca bajó los brazos y su futuro estaría en el ascenso. Ricardo Caruso Lombardi lo había visto en la reserva y se lo llevó a El Porvenir, que logró el objetivo de salvarse del descenso y hasta peleó por el ascenso con Arsenal, que subió a Primera en 2002.

Con Platense ascendió a la B Nacional en 2006 (publicada en Infobae).

Luego pasó por Tristan Suárez, All Boys (otra vez de la mano de Caruso), Platense, con el que logró el ascenso a la B Nacional en 2006, Talleres de Córdoba, Deportivo Morón, Juventud Antoniana, Colegiales, Independiente de Chivilcoy, San Miguel, Merlo y Argentino de Quilmes.

Este fue su último club. Logró el ascenso a la B Metro y el DT Pedro Monzón le propuso ser parte de su cuerpo técnico, pero antes de retirarse se dio el gusto de jugar un par de partidos en la Primera de EFIL de Lobos, y allí llegaría la enfermedad. "Se me vino el mundo abajo", asegura.

Durante su última etapa como futbolista consultó al urólogo por una inflamación en su testículo izquierdo. El médico le hizo unos estudios y no vio nada raro, pero le sugirió drenar para evitar complicaciones futuras. "Me hice una ecografía antes de drenarme en la que apareció una manchita que no le gustó al médico. Ahí me dijo que sacaría todo el líquido acumulado y cualquier otra cosa rara que viera. Nunca me dijo que era un tumor pero yo lo suponía. Así fue: tumor grado 2, que es leve y curable. Me fui tranquilo, hice reposo 20 días y arranqué a entrenar (como ayudante de campo) esperando arrancar la quimioterapia", relató, pero todavía habría más..

"Al mes de la operación se me hinchó toda la pierna izquierda, desde la ingle hasta el tobillo. De ignorante, pensé que era por retención de líquidos. Fui a la guardia y en el eco doppler saltó una trombosis a la altura de la ingle, al lado del ombligo, y un trombo a la altura del abdomen, en la vena cava, que va al corazón. Ahí mismo me dijeron que si me iba a mi casa me podía llegar a morir en cualquier momento, ahogado o por un infarto. O que me diera un ACV. Había que frenar como fuera la trombosis y me internaron en ese mismo momento. Yo no lo podía creer".

A partir de ahí estuvo 13 días en coma inducido. "Hubo un fin de semana en que tuve 5.3 de presión, el corazón casi no me latía. De a poco empecé a reanimarme. En realidad eso es lo que me cuentan, porque yo no sufrí nada, para mí fue una siesta larga. Mi familia fue la que sufrió al verme. Mi señora, mi mamá, mi suegra y mis hijos. No sé cómo aguantaron viéndome tanto tiempo en terapia intensiva". Guillermo Báez, junto a sus hijos, Manuel y Delfina (publicada en Infobae).

Báez estuvo al borde de la muerte, pero hoy la puede contar. "Hace un mes que me controlo y está todo perfecto. Me inyecto todos los días anticoagulantes para diluir la sangre e hice tres quimios (de lunes a viernes) en noviembre, diciembre y enero. El doctor me dijo que una cuarta hubiera sido mucho para el cuerpo. Los ganglios que estaban aumentados en noviembre ahora son una masa chiquitita que hay que sacar. Hay tres opciones para el oncólogo y el cirujano: que me operen para quitármelos, que haga rayos o que los ven bien y me hagan controles cada tres o cuatro meses. Lo bueno es que todo de acá para adelante es para bien, no hay pasos atrás".

Hoy en día extrema los cuidados ante la pandemia de coronavirus porque es paciente de riesgo. "No salgo a la calle desde el 20 de marzo", cuenta, y explica que "cualquier bicho que me entre a un pulmón me puede complicar la vida porque tengo las defensas bajas por la quimioterapia. No voy a negar que hay días en que te caés anímica y moralmente, pero soy fuerte de la cabeza, algo que es fundamental para la rehabilitación".

Mientras, sólo piensa en completar la recuperación y poder seguir ligado al fútbol. "Quiero superar esto definitivamente y aprender al lado de Monzón y su cuerpo técnico. Después el fútbol me pondrá en el lugar que me tenga que poner y llegado el momento veré si me largo solo. Ahora quiero estar con Pedro hasta que me aguante", concluyó.