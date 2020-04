La triste frase de Menotti sobre el fútbol sin público

César Luis Menotti, emblemático entrenador campeón del mundo en Argentina 1978, se refirió a la posibilidad de que la actividad futbolística se reanude sin público, tras el coronavirus, y reflejó que sería “una tristeza absoluta” el juego en tales condiciones.



“Salir a la cancha sin público es una tristeza absoluta. Es como si Frank Sinatra tuviera que subir al escenario de un teatro que está vacío” comparó el director técnico rosarino, de 81 años.



En una columna firmada en el diario catalán Sport, el ex DT del seleccionado argentino afirmó que sería incapaz de “ver un partido sin público, me haría mal, porque yo nací hincha antes que futbolista”, sostuvo.



El también ex director técnico de Barcelona, Boca Juniors, Huracán, Independiente y Rosario Central, entre otras entidades, manifestó que en su vida “ni como jugador ni como entrenador entré a una cancha sin público”.



“Aún durante la Dictadura Militar que vivimos en la Argentina (1976-1983) y con el estado de excepción, se jugaba al fútbol y la gente asistía a eventos culturales”, recordó.



“Lo que está provocando el coronavirus es una situación inédita que nunca viví ni en el fútbol ni en ningún otro orden de la vida”, expresó.



Menotti, hoy Director de Selecciones en el fútbol argentino, indicó que “las cifras que hoy nos preocupan no son la cantidad de público que asiste a un estadio o los números de audiencia de un partido sino las de enfermos, recuperados y muertos del coronavirus”, cerró el histórico DT.