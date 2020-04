La definición entre San Lorenzo, Boca y Tigre que generó polémica

El ex defensor de San Lorenzo, Gastón Aguirre, reprochó hoy la legitimidad de la definición del torneo Apertura 2008 de Primera, en donde la entidad de Boedo no pudo coronarse en un triangular decisivo del que también participaron Boca Juniors (campeón) y Tigre.



El ex zaguero central, de 38 años y hoy retirado, dio su impresión respecto de lo que ocurrió en diciembre de aquella temporada y refrendó que “si tenés dos dedos de frente, sabés cómo fueron las cosas”.



En aquel campeonato, San Lorenzo (con una diferencia de gol +17), Boca y Tigre empataron la primera colocación con 39 puntos, al cabo de 19 fechas.



“Vos podés salir campeón o no, podés llegar a finales. Pero lo que pasó en ese torneo, no lo tengo que decir yo porque todo el mundo lo sabe”, recordó Aguirre, quien vistió la camiseta del ‘Ciclón’ durante cinco temporadas (2007-2012).



El también ex jugador de Temperley, Olimpo de Bahía Blanca, Newell’s y Tristán Suárez, entre otras instituciones, reveló que no haber salido campeón en ese certamen tal vez haya sido “el dolor más grande de mi carrera”.



“Fue algo que nos merecíamos. Son cosas que no se hacen y que solamente en el fútbol argentino ocurren” dijo Aguirre al sitio partidario ‘San Lorenzo primero’.



Boca se adjudicó aquel triangular definitorio, tras superar por diferencia de gol (+1) a sus rivales, ya que los tres clubes finalizaron con tres puntos, producto de una victoria y una derrota cada uno.