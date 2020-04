El Pipa Benedetto confesó que "me encantaría ver a Cavani en Boca"

El delantero Darío "Pipa" Benedetto, ex figura de Boca y actualmente en el Olympique de Marsella francés, confesó hoy que le "encantaría" ver al uruguayo Edinson Cavani con la camiseta "Xeneize", en alusión a los rumores que mencionan una negociación por el goleador que quedará libre en junio del PSG.

"Me encantaría ver a Cavani con la camiseta de Boca. Me encanta como juega, es un jugador muy completo y por ahí es lo que Boca necesita. Es uruguayo, ellos son de mucha personalidad y la verdad que si se concreta le veo un buen futuro", analizó el "Pipa" Benedetto en diálogo con la emisión radial Súper Mitre Deportivo.

Benedetto, de 29 años, se marchó de Boca en agosto del año pasado para cumplir su sueño de jugar en Europa y se sumó al Olympique, uno de los más importantes de la Liga de Francia, en la que sobresale Cavani con la camiseta del PSG.

La chance de que el delantero del seleccionado de Uruguay llegue a Boca tomó fuerza en las últimas dos semanas, cuando en medio del receso del fútbol a nivel mundial por la pandemia de coronavirus, se supo que el PSG no le ofreció la renovación de su contrato que expira en junio y también trascendió una gestión del club de la Ribera para sumarlo a su plantel.

Cavani, de 33 años, parece decidido a ponerle fin a su aventura europea, pese a que se trata de uno de los delanteros más cotizados del fútbol internacional.

Benedetto, por su parte, se refirió también a su salida de Boca y desmintió que se haya producido por una supuesta pelea con el ídolo Carlos Tevez.

“Es mentira que me fui de Boca por una pelea con Tevez. Con Carlos tengo una excelente relación, hemos comido asado juntos y la verdad que tengo una excelentísima relación, no sé quién inventó eso pero la verdad que es todo mentira. Por el único motivo que me fui es porque quería aprovechar la oportunidad de poder cumplir otro sueño de poder jugar en Europa”, subrayó el "Pipa".

"No me quería ir de Boca, siempre lo dije, nunca quise irme, pero me llegó una oportunidad muy grande a mis 29 años y es muy difícil que aparezca una oferta semejante a esa edad para jugar en Europa", recordó Benedetto.

El goleador surgido de Arsenal de Sarandí confesó finalmente que festejó como un hincha más el título de la Superliga que obtuvo Boca el 7 de marzo pasado, ganado en la última fecha y relegando al segundo puesto a River, su rival de toda la vida.

"Festejé el campeonato de Boca, me quedé hasta tarde a pesar que al otro día entrenaba temprano, pero obvio que me quedé a verlo”, concluyó Benedetto.