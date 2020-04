Uno de los "africanos del ataúd" habló sobre Messi

Benjamin Aidoo es uno de los cuatro africanos que lleva el ataúd en sus hombros y que se ha transformado en el meme del año. Y la Cadena SER ha logrado hablar con él de sus gustos futbolísticos y sorprendió a todos por su fanatismo por Leo Messi.

"Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme", manifestó Aidoo.

Por otra parte, Aidoo agregó: "Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años".

Para cerrar, explicó el motivo por el que llevan los ataúdes como en los videos: "Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera has de agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona".

Estos son algunos de los memes que se hicieron virales en las redes