Rechazó 100 mil dólares por perder un partido en el Abierto de Australia

El drama de los sobornos en el tenis vuelve a la actualidad tras la sorprendente confesión del ucraniano Sergiy Stakhovsky sobre un triste episodio que le ocurrió en el Open de Australia 2009 en el que le intentaron comprar por dejarse perder un partido.

En una entrevista en una televisión de Ucrania, el tenista, actual número 169 del ranking ATP y que llegó a ser el 31 del mundo en 2010, afirmó que le ofrecieron 100.000 dólares (casi 91.000 euros) si se dejaba perder en su partido de primera ronda del Open de Australia 2009 ante el francés Arnaud Clément, un encuentro en el que finalmente cayó en cinco sets por 6-3, 2-6, 4-6, 6-2 y 6-1. "Cuando salí de la pista pensé que tendría que haber destrozado mi raqueta con aquellos que me habían ofrecido dinero si hubieran estado allí", manifestó Stakhovsky.

Stakhovsky denunció este caso a la Unidad para la Integridad de Tenis (TIU) y a la hora de pedirle los nombres de las personas que le intentaron comprar les dijo "¿podéis proteger a mi familia? El que trató de sobornarme es un intermediario, hay personas muy peligrosas por detrás y mi familia vive en Ucrania". Sin embargo, la denuncia de Stakhovsky no tuvo efecto, ya que "desde la Unidad para la Integridad del Tenis me dijeron que no podían garantizar mi seguridad".

Podés ingresar a la entrevista en youtube y elegir subtítulos en español.