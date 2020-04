El jugador del Real Madrid al que todos lo acusan de "gordo"

El parón por la crisis del coronavirus va a permitir al Real Madrid recuperar a dos jugadores clave como Eden Hazard y Marco Asensio para el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo en el caso del belga preocupa y mucho su tendencia a volver en baja forma física tras tantas semanas sin pisar un terreno de juego.

Eso mismo lo ha explicado el propio Hazard, que sigue recuperándose de su lesión en su domicilio y además ha dejado claro se está controlando a la hora de tomar ciertas comidas: “¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil”.

“Por lo que vemos aquí en Madrid en las noticias no es algo terrible. Pero bueno, hace bueno y nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por internet. Pero cómo digo no nos podemos quejar”, desvela Hazard sobre cómo está llevando la cuarentena.

Sobre su recuperación: “Sigo mucho el trabajo con el fisio on line porque ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Comenzamos el trabajo hace diez días pero está ahora en su casa y me envía vídeos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa”.