Contundente: "Otro aplazamiento de Tokio 2020 no seria posible"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Tomás Bach, aseguró este lunes que "no seria posible" otro aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya pospuestos para el año próximo debido a la pandemia de coronavirus.



En una entrevista con el diario alemán Die Welt, Bach expresó no obstante su "absoluta confianza" en la realización de la competencia olímpica en 2021.



Fue el propio director general del Comité Organizador, Toshiro Muto, quien sembró dudas sobre la posibilidad de que se disputen en 2021: “No creo que nadie pueda decir si va a ser posible controlarlo (el virus) para el próximo julio o no”, dijo.



Bach, a modo de respuesta, contó que los organizadores japoneses y el primer ministro, Shinzo Abe, “me dejaron muy claro que Japón no podría asumir un aplazamiento más allá del próximo verano”.



Por último, el presidente del COI indicó que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán un costo adicional de "cientos de millones de dólares" por la imposibilidad de concretarlos en su fecha original.