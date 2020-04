La furia del Turco Asad: "Todos los directivos de San José De Oruro son unos chorros"

El técnico argentino Omar Asad que la pasó muy mal en Bolivia volvió a cargar contra los dirigentes. Además, habló sobre Vélez y Pellegrino: "Está muy bien la elección".



Asad viene de sufrir una experiencia traumática como entrenador de San José de Oruro de Bolivia y no se olvidó de atender a sus dirigentes.



"Todos los directivos de San José son chorros y delincuentes. Se la roban toda y así está el club. Les deben siete meses y medio a los jugadores", acusó sobre los desmanejos que vivió en carne propia, cuando terminó pasando un mes sin almorzar ni cenar y dos días en la calle.



"En cuanto a lo futbolístico, en Bolivia fue maravilloso. Formamos un grupo con 20 jugadores de los cuales ocho eran juveniles. Empezamos mal y después jugamos muy bien", rescató de su traumática experiencia el Turco.



Enseguida, se metió en el tema del Fortín: "Tengo un cariño especial por el Flaco (Mauricio) Pellegrino. Hicimos las inferiores juntos. Tiene una experiencia bárbara para dirigir a Vélez porque conoce el club y estuvo al lado de los mejores. Está muy bien la elección, el Flaco se merece un lugar y está preparado".



Sobre su situación personal, aseguró: "Hoy en día estoy para aportar al club, sin banderas políticas. Siempre pongo una cláusula de que si Vélez me quiere, me voy de donde estoy".



También, el Asad habló sobre su visión del juego como entrenador: "No me gusta el humo de la posesión. Si la tenés y jugás sin arcos es lo mismo. Con 10 minutos podés ganar un partido". Y se refirió a la salida de Liniers de Gabriel Heinze: "Sorprendió el momento en que se fue Heinze. Al equipo lo veía diferente al del año pasado. Dominaba el primer tiempo pero regalaba el segundo. No podía sostener los resultados".