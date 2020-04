El pedido especial de los entrenadores ingleses antes de volver a la actividad

El presidente de la Asociación de Entrenadores ingleses (LMA, según sus siglas en inglés), Richard Bevan, exigió hoy el fútbol en el Reino Unido no se reanude hasta que todos los futbolistas sean sometidos a las pruebas de detección del coronavirus.

"Nuestros entrenadores no quieren regresar a las canchas hasta que los futbolistas se hayan sometido a los test", reclamó Bevan ante la presión del regreso de la actividad en el fútbol ingles, según la BBC.

La Football League envió una carta hace unos días a clubes del Championship, torneo en el cual el Leeds de Marcelo Bielsa es puntero, League One y League Two manifestando el deseo de acabar la temporada pese a la pandemia, pero Bevan denunció que no se ha tenido en cuenta la opinión de los entrenadores.

"Lo más importante es guiarnos por el principio de la salud y hacerles volver a una cancha sin garantizarles su seguridad es un gran riesgo", puntualizó el entrenador.

"Las pruebas deberían estar disponibles en primer ligar para los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, los pacientes y luego se pueden poner los test a disposición del deporte" dijo el ejecutivo de la LMA.

El fútbol inglés lleva un mes suspendido por la pandemia de Covid-19 que ha provocado ya cerca de 9.000 muertos en el Reino Unido.