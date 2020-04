Central dialoga con el plantel para reducir los salarios

Los dirigentes y el plantel profesional de Rosario Central comenzaron hoy a dialogar sobre una posible reducción salarial consensuada, motivada por la crisis económica y financiera causada por la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada la actividad deportiva en la Argentina y en gran parte del mundo.



"La idea nuestra es dialogar con el plantel, con sus referentes, no va a ser una decisión forzada sino que vamos a tratar de llegar a un consenso a través del diálogo, dado que se trata de una situación motivada en un menor ingreso, es una idea que ya implementaron varios clubes", admitió Ricardo Carloni, vicepresidente de Central, en diálogo con Télam.



El directivo explicó que conversarán con "los referentes" del equipo que dirige Diego Martín Cocca para analizar la reducción de sueldos, en un club que está cerrado "sin fútbol ni otras actividades" y con cuotas sociales que se redujeron en un "30 por ciento pero podría alcanzar un 50 por ciento" en los próximos días, algo que complicaría aún más la situación económica.



"Central tiene 60.000 socios, de los cuales pagan unos 42.000, si se tiene en cuenta a los vitalicios, socios de Malvinas y chicos de grupos familiares, una gran parte tiene el débito automático, pero también el socio puede pagar por una transferencia bancaria o en otros medios electrónicos, y también estamos viendo ahora si se implementa un sistema para el que únicamente puede abonar en efectivo", añadió Carloni.



En ese sentido, el directivo también aclaró a Télam que aquél socio que no pueda abonar la cuota social por la delicada situación económica que generó el aislamiento social "no será dado de baja sino que se le otorgará un plazo de entre 90 y 120 días" para que pueda regularizar su situación.



En otro orden, en directivo se refirió a la deuda que mantiene el América de Cali con Central por el pase del delantero colombiano Duvan Vergara, en una situación que parece encaminada a resolverse.



"Se cobrará el dinero a través de los premios que la Conmebol le abona al América, aunque lo que ingrese ya está comprometido para pagar los pases del propio Vergara (un porcentaje que se debía a Envigado cuando se lo compró) y a los de otros tres jugadores del actual plantel: Diego Zabala, Emanuel Brítez y Damián Martínez", concluyó Carloni.