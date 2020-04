Su mandíbula rota y el origen de Sabandija: Andrada contó todo

Esteban Andrada, arquero de Boca, aprovechó la cuarentena para responder algunas preguntas de los hinchas en el canal de YouTube oficial del club. En un momento, un usuario le preguntó de dónde salió el apodo Sabandija y el arquero no dudó en contar la historia.

#AndradaResponde | Su atajada más difícil, los referentes en su puesto, el entrenamiento en cuarentena y mucho más. ¡No te pierdas esta entrevista hecha con preguntas de los hinchas! pic.twitter.com/2qPGoMcQWK — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) April 10, 2020

"Es una historia bastante larga, fue en una pretemporada de Lanús, cuando estábamos en una concentración con Fabián Moyano y Agustín Marchesín. Justo estábamos viendo un video en el que un chico estaba haciendo cosas malas y aparece la abuela y le dice: '¿Qué hacés, Sabandija?'", comenzó el 1 del Xeneize.

Y en la misma línea, completó: "Y bueno, me acuerdo que esa noche Marche hizo algo y le dijimos: '¿Qué hacés, Sabandija?'. Y ahí quedó Sabandija, por eso salió. Cuando yo veo a alguno de ellos le digo Saba o Sabandija y ahí me quedó Sabandija", sostuvo.

Por su parte, el arquero recordó aquella vez que jugó media hora con la mandíbula rota en el partido con Cruzeiro por Copa Libertadores, cuando Dedé le metió un tremendo cabezazo y casi lo saca del partido.

"Si seguí, fue por la adrenalina que genera la hinchada de Boca. Cuando uno está ahí adentro no siente dolor, se le pasa todo. Yo pensé que me había lastimado los labios, nada más. Pero cuando llegué al vestuario y me miré al espejo, sentí que se me había quebrado la mandíbula porque tenía un diente por allá atrás y el otro por acá adelante, je. Por suerte salió todo bien y ojalá no me vuelva a pasar", cerró.