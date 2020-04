Mac Allister reveló a qué jugador de Boca se llevaría con él a Europa

El volante del Brighton de Inglaterra, Alexis Mac Allister, habló en las últimas horas de su paso por Boca Juniors y se refirió a Carlos Tevez, Gustavo Alfaro y a qué ex compañero se llevaría con él al fútbol europeo. Además, reveló el día que, siendo un pibe, lo fue a buscar River y le dijo que no.

En diálogo con DirecTV Sports, Mac Allister elogió a Carlos Tevez y recordó cuando era cuestionado durante el ciclo de Gustavo Alfaro. "Fue el líder que yo esperaba. No jugaba y siempre trataba de mejorar, de sumar, si lo ponían para los suplentes se esforzaba para ser titular", aseguró sobre el Apache. Además, repasó: "El Boca de Alfaro jugaba como quería él. Para eso lo trajeron".

Luego, al ser consultado sobre a qué ex compañero se llevaría con él a Europa, no dudó: "A Capaldo. Juega muy bien, tiene ritmo, puede jugar en varias posiciones”.

Por otra parte, Mac Allister recordó qué le contestó a River cuando lo fue a buscar hace unos años: "Le dije que no a los 17 años. Se acercaron a mi viejo y le preguntaron, pero no quise ir. Con todo respeto, es una institución muy importante, la segunda en Argentina. Esto lo digo sin objetividad, porque lo mío es muy sentimental. Pero soy de Boca, mi familia está identificada y si le dije que no a los 17 no le diría que sí el día de mañana”, afirmó el hijo del ex defensor Xeneize.

Finalmente, recordó la semifinal de la Libertadores pasada y consideró que "River nos ganó bien en el Monumental y nosotros fuimos superiores en La Bombonera. Lo justo hubiera sido llegar a los penales".