Federer, "devastado" ante la suspensión de Wimbledon

Con una simple palabra, Roger Federer resumió su estado ante la cancelación de Wimbledon por el coronavirus, el primer grande que asume que no se celebrará en este 2020. "Devastado", escribió el suizo en sus redes sociales, muy afectado porque el torneo británico es el que más gloria le ha dado a lo largo de su espectacular carrera.

Federer cumplirá el 8 de agosto 39 años, así que se le agotan las opciones de seguir sumando torneos del Grand Slam. Tiene 20, uno más que Nadal y tres que Djokovic, y pretendía en 2020 olvidar la pesadilla de la final de Wimbledon del pasado año, en la que dejó escapar dos puntos de campeonato antes de ceder ante Nole.

En caso de seguir en activo, Federer llegaría en 2021 a Wimbledon al borde de los 40 años, una edad con la que ningún tenista en la historia ha conseguido alzarse con un Grand Slam. El más veterano fue el australiano Ken Rosewall, con 37 años y dos meses.

El Major británico es, sin duda, el 'grande' que mejor se le dado al helvético en su trayectoria profesional. Lo ha conquistado en un total de ocho ocasiones (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017) y tras esta anulación ve mermadas sus opciones de seguir manteniendo su récord de Grand Slams.