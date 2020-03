The Last Ilusion se quedó con el Clásico Vendimia

The Last Ilusion se adueñó de una nueva edición del Clásico Vendimia disputada en el Hipódromo Provincial. Era una de las cartas firmes entre los representantes mendocinos y no decepcionó.

El pensionista de Florindo Catapano llegó diez puntos a la carrera y logró una victoria contundente al ganar por varios cuerpos de ventaja. Había sido quinto en el Clásico Vicente Dupuy disputado en San Luis hace un par de semana y esta tarde inscribió su nombre en la rica historia de la tradicional competencia.

Anticipo.