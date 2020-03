La alegría de Tevez: "Volví a tener hambre de gloria, sentía que tenía que volver al barrio"

El delantero de Boca Juniors Carlos Tevez aseguró que el título de la Superliga obtenido anoche es "una de las alegrías más grandes" que le dio el fútbol, tras vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera y beneficiarse del empate de River Plate, que le llevaba un punto de ventaja, en Tucumán con Atlético.

"Es una de las alegrías más grandes que me dio el fútbol. Tengo muchos títulos, no sé cuántos, y lo vivo como si fuera el primero. Todavía no caigo", dijo Tevez apenas finalizado el partido.

"Nos comprometimos a dar pelea hasta el final del campeonato aunque River nos llevara ventaja en la tabla. Supimos jugar bajo presión. Y la pelea tuvo hoy este premio. No me quiero olvidar de (Gustavo) Alfaro (DT de la primera parte del torneo), porque fue una pieza importante para armar este Boca", agregó.

Respecto del crecimiento de su rendimiento personal en estos últimos partidos, el "Apache" consideró: "Fue mucho tiempo de luchar contra muchas cosas, inclusive con mi cabeza, para salir del pozo. Por suerte lo logré".

"Volví a tener hambre de gloria, a sentir que tenía que volver al barrio, a bajarme de un montón de cosas -añadió-. Entendí que tenía que volver a pelear como aquel pibe que recién arrancaba".

En ese sentido destacó a la figura de Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente del club: "Tuvimos muchas charlas importantes y me ayudó muchísimo para llegar a este presente. Los dos estamos en el mismo barco que es que Boca sea cada vez más grande".

Tevez, finalmente, se refirió al efusivo beso que se dio con Diego Maradona, actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, antes de empezar el partido: "La presencia de Diego también nos movilizó. Y yo le fui a dar un beso porque sabía que me iba a dar suerte".