Se quiere matar: le robaron 1000 camisetas y entre ellas una de Messi

Las camisetas de toda mi vida futbolu00edstica (aproximadamente 1.000) , aquellas que habu00eda usado con la selecciu00f3n Paraguaya, con los clubes que estuve jugando y las que intercambiu00e9 con otros futbolistas durante mas de 15 au00f1os fueron Hurtadas de mi casa, y estu00e1n siendo ofrecidas a la venta por redes sociales . Tambiu00e9n se hurtaron guantes de arquero, botines y otras prendas deportivas Hoy la Policu00eda recuperu00f3 65 camisetas en poder de una de las personas que las Hurtu00f3 y de otra persona que las estaba vendiendo , pero au00fan faltan mu00e1s de 900 que seguramente seguiru00e1n ofreciu00e9ndose a la venta . Recurro a la buena voluntad de todos a que nos hagan saber de camisetas que se estu00e9n ofreciendo y que les llame la atenciu00f3n por ser camisetas que difu00edcilmente puedan estar a la venta . Todas estu00e1n camisetas representan mucho para mi pues detru00e1s de cada una de ellas existe un anu00e9cdota, un recuerdo que forma parte de mi vida y les voy agradecer infinitamente que me ayuden a recuperarlas. Se pueden comunicar con la Brigada de Investigaciu00f3n de Delitos del Departamento Central, con el abogado @nino_mendez o al Ministerio Pu00fablico de la Unidad Fiscal Nu00famero 1 de la Fiscalu00eda zonal de san Lorenzo a cargo de La Agente Fiscal Ana Girala.