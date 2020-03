Ricardo Centurión: "Me voy a morir de tristeza, por qué no me llevaste a mí"

Luego del posteo que hizo en la madrugada de este lunes, tras la muerte de su novia Melody Pasini, el delantero Ricardo Centurión volvió a compartir una foto con su novia en redes sociales y le dedicó un mensaje más profundo y conmovedor.

"Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody", escribió el ex Boca y Racing en una historia de Instagram donde compartió una foto de ambos en la que se los ve riendo.

A primera hora de este lunes, Centu había publicado una foto de ambos con un breve mensaje: "Te voy a amar siempre mi amor", y luego, siempre por las redes sociales, pidió a la prensa que lo dejara tranquilo ya que aseguró que esta mañana amaneció con una guardia periodística en la puerta de la casa de su abuela.