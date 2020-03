La mentira que tuvo que inventar Maxi Rodríguez para jugar en Liverpool

En diciembre de 2009, Maximiliano Rodríguez era futbolista del Atlético de Madrid y Liverpool buscaba contratarlo. El futbolista de 38 años recordó ese momento en una transmisión por Instagram con Juan Pablo Sorín.

"Yo me vine del Atlético Madrid a pasar Navidad. Me bajo del avión y me fui en auto a Rosario. Cuando llego, veo que en el celular tenía muchas llamadas perdidas de un número oculto y de mi representante. Él me dijo que me estaba llamando Rafa Benítez y que me quería en Liverpool", contó.

Y apuntó: "Me dijo: 'Maxi, tenés 48 horas para decidirte si querés venir acá o no'. A mí siempre el fútbol inglés me volvió loco y el reto de ver si podía triunfar allá me gustaba".

Ahí fue cuando recordó que le dijo al entrenador que sabía hablar inglés para que no se caiga el pase. "Cuando me decido y le digo que sí, Rafa Benítez me dice: 'Mirá, Maxi. Esto es importante: Yo quiero que todos en el vestuario hablen inglés. ¿Vos sabés?'. Y yo le dije que sí, que no se preocupara por eso. Yo no quería que se caiga la operación, ja", tiró entre risas.

"Se da todo, llego allá y en la conferencia de prensa le confesé a Rafa que no sabía nada de inglés. Discutimos y nos reímos mucho. No quería que se caiga el pase al Liverpool", completó Maxi.