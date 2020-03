Todo confirmado para la gran fiesta del Vendimia

El Hipódromo de Mendoza tiene todo listo para la gran jornada de carreras que se disputará el domingo en la Catedral. Un total de diez competencias componen un programa de lujo. La prueba central será el “Vendimia” pero además habrá muchas carreras y caballos para ver.

Brujita Lizardi será la única dama del lote de la gran carrera (Foto gentileza José Maluf)

Entre las cuadreras se destacan dos “cortas” de alto vuelo que prometen traer mucha gente. Ha sido un gran acierto de la dirigencia incluir cuadreras en esta programación. Durante algunos años las “cortas” fueron dejadas de lado en los jornadas de fiesta como el Vendimia y el Santiago, pero finalmente han vuelto a ser incluidas y ese es un gran síntoma.

En lo que respecta al clásico "Vendimia", será la novena del programa, tendrá una distancia de 2.200 metros y comenzará a las 17, las chances más grandes parecen estar del lado del sanjuanino Elmaestrodelarte, el cordobés In Your Honor y los locales Pulpinello y Cat’s Away.

Los 16 caballos que buscarán quedar en la historia del tradicional clásico:

1-Per Piacere

2-Que Vaivén

3-Pindariano

3ª-Cat's Away

4-More Easy

5-Sioropaluk

6-The Last Ilusion

7-In Your Honor

8-Brujita Lizardi

9-Seattle Bar

10-Distinguido Dubai

11-Pulpinello

12-Preciado Icon

13-Atlas Again

13ª-Elmaestrodelarte

14-Will Smith

A continuación el resto del programa

1ra carrera – 1400 metros – 10 horas

Premio: "Rosado Van” (2018) –

1-Cach The Hussy

2-Victoria Prince

3-Bonifatia

4-Trip to Veneza

6-Morocha Triunfal

7-Malvon

8-Agnella

8ª-Prada Girl

9-Mamá Inca

10-Summer Days

11-Miss Barcelonetta

2da carrera – 1400 metros – 10.30 horas

Premio: "Vio Veces” (2019)

1-Urban Legend

2-Vasco Exitoso

3-Emerald Asia

4-Brannister

5-Stevie Santi

6-Poder Secreto

7-Tufilaro

8-Bruneti

9-Dr. Aldeano

10-Colden Palace

11-Doctor de Ley

12-Bragañon

13-Bad And Glory

14-Ozpetek

3ra carrera – 350 metros – 11.30 horas

Clásico: “Apertura”

1-Anchiano

2-Valentina

3-Velezina

4-La Piroska

5-Malena

6-Volver a Verte

7-Monito (SPC Mascherano Catcher)

8-Don Chano

9-Fina Estampa

4ta carrera - 1200 metros – 12.10 horas

Premio: "Verstility” (2016)

1-Sailor Moon

2-Aguas Turbias

3-Weekend Ideal

4-Macabet

5-Lucy Liuu

5ª-Luna Chupica

6-Ultra Civilian

7-Mariavira

8-Emma County

5ta carrera – 1200 metros – 12.50 horas

Premio "Hortensius” (2017)

1-Design D'Autore

2-Midnight Club

3-Optimist Boy

4-Alegi

5-Meneao Rye

6-Penucho

7-Halo Mars

8-Intencionador

9-Che Pistero

10-World Famous

10ª-Sanglers

11-Master Genius

6ta carrera – 600 metros – 13.40 horas

Clásico Iniciación/Copa UTTA-OSPAT

1-Honor de León

2-Zambahera

3-Benedetto Scat

4-The Prime Tecit

5-Looking Down

6-Ice Tea

7-Storm Hero

8-Havana Club

9-La Barbieri

10-Fai Tu

11-Rapadito

7ma carrera - 1100 metros – 14.30 horas

Clásico: “Reina Nacional de la Vendimia”

1-Evo Santiaguito

2-Stay Vestido

3-Dona Embruja

4-Correme Vos

5-The Country

6-View On The Top

6ª-Fire Strike

7-Doral Seattle

8-Wells Dubai

8ª-Señor Enamorado

9-Mar Honour

10-Témpano Sam

11-Elkhabar

12-Forli Day

12ª-Juguete Argentino

13-Xucatán

8va carrera – 300 metros – 15.30 horas

Clásico “Vendimia Cuadreras” (Homenaje a Diego Cruz)

1-Don Cacho

2-Último Cuadrero

3-Chaman

4-Catrina

5-Manso Amigo

10ma carrera – 1600 metros – 18 horas

Clásico: “Gobierno de Mendoza”

1-Jondalar

2-Copador Holiday

3-Estadista Rate

4-Orpor

5-Sebi Moro

6-India Clásica

7-Torontiño

8-King Ruler

9-Animal Instinct

10-Marcus Traianus