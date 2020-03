Los "obstáculos" que deberá sortear River en Ecuador

A River le tocó ser parte del "grupo de la muerte" de la Copa Libertadores. Pero las dificultades que tiene por delante tienen más que ver con hechos extra deportivos que con su poderío. Tendrá que jugar dos veces en la altura, los partidos como locales serán sin público y en el debut, ante Liga de Quito, pone en cancha un equipo que no se conoce en el que mezcla algunos experimentados con aquellos que tienen pocos minutos.

Mañana, desde las 21.30 en Ecuador, el Millonario deberá sortear varios obstáculos para traerse un resultado positivo. El primero, y el más importante, son los 2.850 metros de altura. Sobre 10 partidos disputados en esa condición, ganó 3, empató 3 y perdió 4. Su última visita a Quito fue en 2015 y perdió 1 a 0 ante el rival de mañana.

Otro punto desfavorable es el campo de juego. Tanto los medios de prensa, como los hinchas, hablan del mal estado y el entrenador de Liga, Pablo Repetto, fue claro al respecto: "No creo que para el partido ante River esté al 100%".

uD83DuDCC6 Iniciamos una nueva ilusión en la Libertadores y este es nuestro fixture para la fase de grupos. ¡A agendar! ??#VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/2ZJk0MgGMm — River Plate (@RiverPlate) March 3, 2020

Sólo 16 jugadores incluyó el entrenador en la lista de convocados que presenta muchos juveniles. La idea es clara: reservar lo mejor que tiene para regular cargas físicas y evitar el cansancio. Así, gran parte del equipo titular se quedó en Buenos Aires para continuar los entrenamientos de cara al partido en Tucumán del sábado.

Y el último, para nada menor, es que no tendrá en el banco a su gran estratega: Marcelo Gallardo. El Muñeco no acompañó a la delegación y Matías Biscay será quien se encargue de tomar las decisiones en la "Casa Blanca". Lo "positivo" de este punto es que cada vez que debió tomar el lugar de "Napoleón", River no perdió.

El ayudante de campo del Millonario debió reemplazarlo en diez oportunidades por diversas sanciones. Las más recordadas son las finales de América ante Tigres (3-0 en el Monumental) y Boca (2-2 en La Bombonera y 3-1 en el Bernabéu). En total, el principal colaborador del Muñeco obtuvo cinco victorias y cosechó igual cantidad de empates, sin derrota alguna.