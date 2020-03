Ameal se mostró en contra de la modificación de los descensos

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal se pronunció este mediodía en contra de los cambios que se podrían confirmar para la actual temporada de la Superliga en la que podrían haber dos descensos y una promoción en lugar de los tres descensos previstos inicialmente.

"No estamos de acuerdo con que se modifiquen los descensos", afirmó el mandatario Xeneize en diálogo con Clarín desde Venezuela, donde esta noche el equipo de Miguel Ángel Russo hará su debut en la Copa Libertadores 2020.

El titular xeneize hizo hincapié en la intención de que sean dos y no tres los equipos que pierdan la categoría y destacó que "el torneo empezó de una manera y debe respetarse". Además, agregó: "No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de camino. De ninguna forma podemos avalarlo".

Desde su asunción, Ameal se manifestó en contra de cambios bruscos y que no sean previsibles. Habrá que ver cómo lo expresa el club, que todavía no tiene representación en AFA porque, insólitamente, Daniel Angelici aún no ha firmado su renuncia como vicepresidente de la casa madre del fútbol argentino.