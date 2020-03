El arquero del Barcelona aseguró no tener idea de fútbol

Después de hacer una entrevista en directo a través de los medios de comunicación del Barça , Marc-André Ter Stegen concedió una entrevista al diario ‘El País’ que este domingo ha salido publicada.

El guardameta azulgrana, además de explicar cómo lleva el confinamiento, sorprendió contando que no tiene ni idea de fútbol y que no se sabe el nombre de los futbolistas que intentan meterle goles. “No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea”, admite el meta alemán.

Ter Stegen añade que “en LaLiga, por ejemplo, me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman. Pero después, cuando me ponen el vídeo, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es. Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo chutan o se desmarcan que el nombre del jugador. Es un poco raro, me pasa cuando analizamos a los contrarios”, sostiene.

El guardameta azulgrana trata de positivizar el confinamiento por el que le está tocando pasar, al igual que la mayoría de los ciudadanos. “Se puede analizar desde un punto negativo, porque no podemos salir de casa, pero no lo veo así. Es una circunstancia que nos hace valorar mucho más las cosas en las que podemos creer, que son más básicas, pero que, al final, son también las verdaderamente importantes. Respecto al trabajo, estamos en contacto cada día con nuestros preparadores físicos. Es necesario mantener la forma, aunque todavía no se sabe cuándo vamos a volver a jugar”, señaló.

Sin obviar que le gustaría estar jugando, Ter Stegen recordó que los jugadores no son una excepción al ‘Estado de Alarma’ decretado por el Gobierno español. “Por ahora, lo llevo con mucha tranquilidad. Claro que me gustaría estar en el campo luchando por todo lo que tenemos que pelear. Estamos en la recta final de la temporada y es una pena que se haya parado. Pero, en este momento, el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa. Nosotros no somos una excepción”, alertó.

El portero del Barça admite que le gusta “priorizar el bien común”. “Me gusta mucho que todo el mundo esté contento. Si disfrutamos, vamos a jugar mejor. Me gusta hablar con la gente, pero al final se juega al fútbol para tener éxito. Después cada uno en el campo tiene su rol y la prioridad es lo colectivo. Y pensar en positivo”, agregó.

Ter Stegen también habla de las diferencias que ve entre los estadios de Alemania y el Camp Nou. “Es algo cultural, creo. El Camp Nou, por ejemplo, es único. La mentalidad es completamente diferente de la de Alemania. Allí la gente canta mucho más y se concentra en el equipo. La afición del Barça valora muchos más los detalles individuales. Es como si tuvieran un gusto diferente y a mí eso me encanta. Me gusta, por ejemplo, cuando De Jong hace alguna cosa y la gente lo disfruta y lo celebra. Es diferente, pero muy interesante. Se vive más de sensaciones; no es que canten todo el partido, sino que van viviendo lo que pasa y te intentan apoyar en momentos que más lo necesitamos”, afirma.