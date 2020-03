Barcelona eligió el mejor “slalom” en la historia de Messi

View this post on Instagram

ud83cudf7d TODAYu2019S FIX ud83cudfa5 The 1st leg of the 2011 @ChampionsLeague semifinals against Real Madrid. Do you remember this goal? ud83cudf7f u00bfEl mejor slalom de Leo #Messi? ud83eudd14 Com recordes aquell gol? ud83dudc99u2764 #CulersAtHome ud83dudcf2 Full match: Link in bio!