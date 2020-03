Un equipo argentino no pedirá el adelanto de la Conmebol

Atlético Tucumán no solicitará el adelanto de parte del dinero por su participación en la Copa Sudamericana, alternativa que ofreció la Conmebol para que los clubes puedan hacer frente a sus obligaciones económicas mientras dure la suspensión de las competencias por el coronavirus, ya que el club "está saneado y tiene sus cuentas equilibradas", señaló su presidente Mario Leito.



"Tenemos un club ordenado y saneado, con dinero ahorrado que nos permitirá hacer frente a las obligaciones en el corto plazo", indicó Leito al explicar que no pedirán el adelanto ofrecido por la Conmebol.



El dirigente tucumano recordó que la Conmebol les abonó el premio acordado por jugar la fase dos de la etapa clasificatoria de la Copa Libertadores y que deben cobrar lo correspondiente a la fase tres, donde fueron eliminados por Independiente Medellín, de Colombia.



Si bien el conjunto que conduce Ricardo Zielinski no pudo acceder a la fase de grupos de la Libertadores, se clasificó para jugar la Copa Sudamericana. El 60 por ciento del dinero que le corresponde a Atlético Tucumán por esa participación es lo que ofreció adelantar la Conmebol.



Sobre el regreso de la competencia local, Leito comentó: "Nadie puede afirmar en qué momento se levanta la cuarentena y cuando eso suceda seguramente esperaremos entre 10 y 15 días para volver a jugar, porque los planteles necesitarán un período de acondicionamiento previo".



El actual diputado nacional por el Justicialismo participó de una videoconferencia organizada por el departamento de prensa de Atlético Tucumán, a través de su cuenta de Instagram, y contó que mientras cumplen con el aislamiento obligatorio los integrantes de los clubes de la Superliga mantienen contactos permanente con Marcelo Tinelli a la cabeza.



"En estos días analizamos temas importantes, entre ellos la posibilidad de que la FIFA disponga una medida para que se puedan reducir los salarios de los jugadores", explicó el dirigente tucumano, quien de todos modos aclaró que en su club por el momento están "más pendientes de abonar los salarios de los empleados".



Leito consideró que la suspensión de la Superliga permitirá contar con las fechas necesarias para completar el calendario de la Copa de la Superliga, aunque aclaró: "Para saber si se cuenta con el tiempo necesario para no dar por finalizada la temporada tenemos que esperar que se levante la cuarentena".



Sobre el partido suspendido contra River señaló: "Los plazos para emitir los fallos fueron diferidos, pero damos por descontado que nos darán los puntos porque la Superliga actuó de oficio y está todo documentado".



La presencia de Leito en la conducción de la Liga Profesional, que fue creada para permitir que la organización de los torneos de Primera estén otra vez bajo la órbita de la AFA, "es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando ya que somos el espejo donde muchos clubes se miran para crecer y demuestra que somos respetados más allá de la fronteras de nuestra provincia", indicó el directivo.