Un futbolista del Ajax despertó del coma casi tres años después

Abdelhak Nouri, ex jugador del Ajax​, se encuentra consciente y en su casa, tras haber sufrido daños cerebrales permanentes en julio de 2017. La información la dio a conocer Abderrahim, hermano del ex futbolista, en De Wereld Draait Door, programa de la televisión holandesa.

"Está despierto, duerme, come, eructa, pero no se levanta de la cama. En los buenos tiempos, hay una forma de comunicación, por lo que mueve las cejas, aunque simplemente no puede soportarlo por mucho tiempo”, manifestó el hermano.

Los problemas de salud de Nouri se manifestaron en un partido de pretemporada que disputó Ajax ante Werder Bremen, cuando se desvaneció en el campo de juego por una arritmia.

VOLVIÓ, VOLVIÓ, VOLVIÓ ... UN MILAGRO PASÓ.



Abdelhak Nouri, has despertado del coma, tras 2 años y 9 meses. Se expresa por medio de gestos, sonrie, ha confirmado la familia.



QUÉ GRANDE... HAS GANADO EL PARTIDO DE TU VIDA Y POR GOLEADA.



1 RT = 1 #RESPECT.

Inmediatamente fue llevado en helicóptero a un hospital de Innsbruck, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, meses después, Ajax confirmó que el jugador no recibió el tratamiento adecuado en la cancha y aceptó responsabilidad por las consecuencias.