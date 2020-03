Juvenil de Vélez sufrió un grave accidente: “Pensé que todo terminaba"

Julio Villalón, defensor juvenil de la Reserva de Vélez, sufrió quemaduras con aceite en su torso, brazos y cara que afortunadamente no le afectaron los ojos, aunque el propio jugador tuiteó que "me he salvado porque hay un Dios tan grande que me cuidó y no dejó que nada grave me pase".