Russo salió a bancar a Alberto Fernández en plena cuarentena

Miguel Russo, entrenador de Boca Juniors, dijo hoy que antes de pensar en la vuelta del fútbol "hay que esperar a que pase" la pandemia de coronavirus y estimó que la Conmebol y la AFA "tomarán los tiempos lógicos y necesarios" para decidir cuándo se retomará la actividad.



El DT "xeneize" señaló que en ambas entidades "hay gente muy idónea y responsable" para decidir sobre este asunto.



"Primero hay que esperar a que esto pase y después veremos cuando se retoma la actividad. Argentina y el mundo tienen que salir de este tema. Lo principal es la salud después viene el resto", sostuvo..





"En lo personal me estoy cuidando como corresponde, creyendo en mi presidente Alberto Fernández y en la gente que sabe, tomando esta cuarentena como tiene que ser, en casa. Tenemos que colaborar entre todos, hay que ser solidarios", expresó Russo en declaraciones a Radio Uno.



En cuanto a lo futbolístico, el ex DT de Vélez, Rosario Central y Racing, entre otros, celebró el campeonato que "logramos rápido y con simpleza", y destacó la conjunción de fuerzas del presidente (Jorge Ameal), Román (Riquelme, encargado del fútbol boquense), los jugadores y el cuerpo técnico.



"Anticipábamos todo que se venía con la ayuda de mi cuerpo técnico, y venían mucho Román, (Raúl) Cascini, el Chelo (Marcelo Delgado) y (Jorge) Bermúdez: son gente de fútbol y ayudan", analizó.



Sobre Riquelme, tuvo consideraciones especiales: "Con Román hablamos siempre de fútbol, cuando él era jugador y hoy que es dirigente. Ambos sabemos lo que queremos cada uno, evaluamos permanentemente situaciones. No era un momento simple en los primeros días que asumimos. Encuentro en Román una persona que sabe lo que yo buscaba, lo que yo quería".



"También encontré un grupo de jugadores que sabía que estábamos bajo presión, esto es Boca y este campeonato es de ellos. En la primera charla que tuvimos les dije que para salir campeones había que ganar todo y en el primer partido empatamos contra Independiente, no me olvido de eso tampoco. Si lo valoran del otro lado, agradecido. También lo que hizo el grupo por mi. Hay que ganar permanentemente y lo asimilaron bien", añadió.



Consultado sobre el presente rendidor y brillante de Carlos Tevez, Russo dijo: "Yo no inventé a nadie, Tevez tiene su historia. Carlos habló con Román, habló conmigo. Somos gente de fútbol, nos entendemos, hablamos claro y bien. Y elegimos los tiempos adecuados, no hay secretos en esto. Es todo mérito de Carlos, que disfrute".



En cuanto a la renovación de los préstamos del defensor paraguayo Junior Alonso y del delantero Franco Soldano -ambos titulares en su equipo- que vencen a mediados de año, el entrenador sostuvo que "desde antes de que volviera la Superliga estamos trabajando esto con los muchachos que manejan el fútbol".



"Es un tema que nos preocupa desde febrero, no solo ahora. Son dos jugadores que nos interesa que se queden, veremos las formas y lo económico", puntualizó.



En cuanto al lateral Nahuel Molina, en conflicto con la dirigencia de Boca porque su contrato vence en junio y el futbolista no quiere renovarlo, Russo fue consultado sobre la operación en una rodilla que el jugador se realizó días atrás, en contradicción con la opinión de los médicos del club.



Al respecto, Russo se mostró sorprendido: "Él sabrá por qué tomó esta decisión sin avisar. Hicimos todo de mi parte, como hablar con el jugador cuando era necesario. Después cada uno toma sus decisiones, tanto el futbolista como quien lo representa".



Finalmente, el ex jugador y DT de Estudiantes de La Plata dijo que "estamos pendientes de (Carlos) Bilardo, es parte de mi historia de vida, desde la quinta división, me llevó a primera y fue uno de mis formadores".



"Estoy totalmente agradecido a Carlos, me hizo como como jugador y como persona. Esto va más allá de un llamado si salí campeón. Estoy día a día atento a su salud y a las órdenes de su familia", completó.