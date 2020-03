Goycochea y el consejo de Amadeo Carrizo que nunca olvidará

Sergio Goycochea, destacado guardavallas de River Plate en las décadas del ’80 y ’90, contó un consejo que le trasmitió el eterno Amadeo Carrizo, quien falleció hoy a los 93 años y es considerado uno de los ídolos más grandes de la historia del club de Núñez.



El hoy conductor televisivo, de 56 años, reveló un diálogo que mantuvo con el crack del arco, allá por 1983, cuando recién asomaba en la institución ‘millonaria’, procedente de Defensores Unidos de Zárate, que militaba en el ascenso local.



“Me lo crucé en uno de los pasillos del (estadio) Monumental apenas llegaba al club y me dijo: ‘Pibe sepa que un arquero es arquero, después de los 200 goles”, narró.

"Amadeo fue tan grande que traspasó todas las épocas".



Así lo despide y recuerda Sergio Goycochea, otro emblema del arco argentino.



Hasta siempre, Amadeo. pic.twitter.com/cnuQcmn35d — DEPORTV (@canaldeportv) March 20, 2020





“Trate de que los 200 goles no se les hagan todos juntos en un año, porque si es así lo van a matar a trompadas”, relató a DeporTV el tambièn ex arquero del seleccionado argentino, que atajó en River entre los períodos 1983-1988 y 1993-1994



Carrizo, quien falleció hoy en el Sanatorio Zabala,a los 93 años, disputó 521 encuentros oficiales con la entidad de Núñez y obtuvo 8 títulos locales. También fue guardavallas del seleccionado argentino en el Mundial Suecia 1958



“No me tocó jugar con él, obviamente, pero nos damos cuenta de que fue tan grande que traspasó todas las épocas. Es una gran pérdida para el fútbol argentino en general. Un grande que se va al cielo”, finalizó Goycochea.