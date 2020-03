Emotivo mensaje del Toto Salvio tras la operación de su mamá

View this post on Instagram

Espere un momento prudente para poder decir lo que sentu00ed y siento ... hoy estas con nosotros viejita, nunca tuve tanto miedo de perderte pero gracias a los neuru00f3logos cirujanos del hospital italiano, las enfermeras, los kinesiologos y sobre todo GRACIAS a tus ganas de vivir. Te amo , no me aflojes que acu00e1 estamos todos juntos para pelearla . Aunq esto fue personal , queru00eda agradecer a cada persona que hizo fuerzas o rezu00f3 para que mi mamu00e1 estu00e9 mejor. Subo esta fotografu00eda en modo de agradecidimiento por todos los mensajes . Gracias de corazu00f3n !!