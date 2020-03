El sentido mensaje de Ezequiel Garay por el Día del Padre en España

El coronavirus afecta cada vez más al mundo y España es uno de los países con más infectados. En el ámbito futbolístico, el Valencia anunció el martes pasado que tiene a más del 35% de sus jugadores con la enfermedad. Y el argentino es uno de los jugadores del Valencia, además de Gayà y Mangala, que han dado positivo por coronavirus.

Este jueves se celebra el día del padre en España, y Garay, quien tiene que estar aislado para no contagiar a ninguna persona, realizó una publicación en su Instagram personal que entristece. "Hoy es un día del padre un poco especial, ya que el aislamiento me hace no poder disfrutar de mi hermosa familia", empezó.

Y siguió: "Quizá esto se alargue más de lo esperado, pero lo único que sé y siento, es que a ellos pase lo que pase siempre los tengo a mi lado y doy gracias a la vida y a ella @tamara_gorro por haberme dado la hermosa familia que tengo y poder disfrutarla día a día. Ser papá es una sensación tan bonita e increíble. Los amo con mi vida".