Serna comparó a Bianchi con Gallardo y no tuvo piedad con el Muñeco

Mauricio Serna, uno de los discípulos de Carlos Bianchi en la época dorada de Boca, allá por los inicios del 2000, alzó la voz para diferenciar al Virrey de Marcelo Gallardo, le apuntó al Muñeco y dejó algunos títulos importantes.

"Se veía un River que estaba cabizbajo y le había pesado mucho el partido contra Defensa. Los rostros dicen mucho y ese era el rostro del entrenador de ellos, daba pie para alimentar esa ilusión y fe de que Boca lo iba a terminar ganando", dijo sobre la definición de la Superliga, pero fue por más.

Recordó los gestos de aliento que pidió el Muñeco en la anteúltima fecha de aquel torneo y disparó fuerte: "No he visto nunca a un técnico de Boca pedirle aliento a su gente. Eso en Boca no existe. El hincha de Boca es así por naturaleza y eso lo hace diferente".

"Carlos nunca faltó a un entrenamiento. Nos decía en confianza que tenía hasta la bendición de no enfermarse", agregó sobre el Virrey.

Para cerrar dejó en claro que por un puesto dirigencial no dejó de ser amigo de Riquelme. Chicho apoyó la lista de Gribaudo en las elecciones pasadas y al respecto, dijo: "Soy consciente de que jugué en otra lista pero no soy amigo de Román por un puesto. Lo somos porque el fútbol nos puso en un mismo lugar y vivimos muchas cosas lindas. Hoy seguimos siendo amigos, hablando de la vida y de Boca. Cuando nos ganó las elecciones lo llamé y felicité".