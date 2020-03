El relato de un deportista español con coronavirus: "Es un dolor de cuerpo brutal"

El balonmanista español Gedeón Guardiola, campeón del mundo en 2013 y vigente bicampeón europeo con su Selección, recibió hoy los resultados de los análisis y dio positivo por coronavirus. Guardiola, jugador del Rhein-Neckar Löwen de Alemania, donde además dieron positivo el danés Mads Mensah Larsen y el alemán Jannik Kohlbacher, dialogó con Mundo Deportivo y contó cómo la está pasando.

"Estoy bien, mejor que el fin de semana, cuando tuve unos síntomas muy malos y estaba físicamente hecho polvo, con dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos, un dolor de cuerpo brutal, un malestar increíble en definitiva", explicó desde su casa en la pequeña localidad de Sankt Leon.

Gedeón se entrenó por última vez el jueves pasado, el viernes tuvo una fiesta y el sábado empezó a sentirse mal. Se lo dijo al médico del club y el domingo recibieron un mensaje urgente de que todos los que tuviesen síntomas fuesen al hospital a hacerse las pruebas, y de allí surgieron los tres casos.

Guardiola está en su casa junto a su esposa, Paula, y sus dos hijos, Gedeón y Alma, de 5 y 3 años, quienes están bien, aunque el jugador sospecha que también están infectados. "Ellos están bien, sin síntomas, pero con mi mujer damos por hecho que todos estamos contagiados. Mi mujer tiene estornudos de alergia, pero no toses secas como yo. Yo ahora estoy aislado en mi habitación con más protección, con guantes, con mascarilla, salgo aún menos que antes porque ellos andan por el resto de la casa. Tenemos que tomarnos los cuatro la temperatura por la mañana y por la tarde y enviarlo al centro. En cinco días vendrá personal sanitario a casa para ver cómo estamos".

“Tengo un aseo para mí solo. Mi mujer limpia continuamente los pomos de las puertas, me cambia las toallas. En fin, estamos haciendo todo lo que nos indica el protocolo”, añade Guardiola, de buen ánimo a pesar de la situación excepcional del momento.

Toda la plantilla del Rhein-Neckar se vacuna de la gripe cada invierno, otra señal que hizo pensar al pivote que los síntomas del sábado serían culpa del coronavirus. "Te sientes como si fuera una gripe, pero el otro día fue muy curioso porque yo tenía la sensación de que estaba a 40º de fiebre y me estaba muriendo, con los ojos rojos y calientes, pero no tenía fiebre alta. Como máximo he tenido 38,9º de fiebre”, indicó el español.

“Lo malo es que no sabemos dónde nos hemos contagiado, aunque yo tengo la teoría de que fue en el partido contra el Kiel que jugamos hace 10 días porque luego salió la noticia de que hubo 60 infectados entre el público. Si no fue allí, no sé si fue en el avión o simplemente que Mensah fue al supermercado y después nos ha tocado poco a poco a los demás”, concluyó.