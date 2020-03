Iván Pillud: "Yo no hubiera jugado, es una vergüenza"

Luego de la gran remontada de Racing sobre Aldosivi, en la que además marcó un gol, Iván Pillud dialogó con la prensa presente en el Minella y se refirió a la postura de River, que decidió no presentarse contra Atlético Tucumán, una decisión que el lateral compartió pero que no le gustó cómo se dio.

"No debería haber sido así, nos tendríamos que haber juntado todos los capitanes para tomar una decisión. Fue una semana extraña, nos desenfocamos del partido de hoy, no se sabía si se jugaba o no, River se había bajado", descargó Pillud en referencia al accionar de sus colegas.

En ese mismo escenario, agregó: "No sé si es una decisión solo futbolística. Fue una semana difícil, nos comunicamos con jugadores de otros equipos. No entiendo por qué jugamos".

Pillud dejó en claro que apoya la suspensión del fútbol, al igual que pide River: "Más allá de dar el ejemplo con el saludo con el codo, como dije en el mensaje que publiqué en las redes sociales y me la banco, después es inútil. Estás en contacto permanente con los jugadores y tenemos chances de contagio. Nos vamos a reunir, estamos todos con dudas y ponemos en riesgo a la familia. Tengo a mi viejo y a mi vieja que son mayores de 60 años y son los más delicados. Hay que cuidarlos. Es un tema serio. Ojalá que se pare el fútbol".

Para terminar, Pillud le pasó la pelota a Superliga: "Yo no hubiera jugado este partido. Seguramente nos vamos a reunir con todos los capitanes en la semana. Nosotros no podemos estar con esta incertidumbre. Es una vergüenza, tenemos riesgo de contagio. Ojalá se pare. Pero la decisión la tiene que tomar la Superliga".