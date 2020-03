Desesperado pedido DT del Flamengo por el coronavirus

El entrenador de Flamengo, el portugués Jorge Jesús, pidió hoy que se suspenda el fútbol en Brasil a causa de la pandemia de coronavirus, al advertir que los jugadores "no son superhombres" y tienen riesgo de contagio.



"Detengan el fútbol en Brasil. Esto no es una broma, antes no tenía la sensibilidad que tengo hoy sobre el tema", dijo Jesús en rueda de prensa luego del triunfo ante Portuguesa (2-1) por el torneo Carioca.





El entrenador del vigente campeón de la Copa Libertadores admitió que "el equipo está agitado por este tema" y espero "que el gobierno decida detener el campeonato porque los jugadores no son superhombres"