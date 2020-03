Maradona aclaró que está "sanísimo" y se siente "bárbaro"

Diego Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aclaró hoy que se encuentra "sanísimo" y se siente "bárbaro" de salud luego de que se conociera que permaneció aislado en una habitación de manera preventiva por la pandemia de coronavirus.



"Estoy sanísimo, me siento bárbaro. Estuve en la cama hasta recién, descansando", comentó el astro en diálogo con Fox Sports al llegar al estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata para enfrentar a Banfield en el inicio de la Copa de la Superliga.



Consultado por la alarma que generó la noticia de su aislamiento, Diego asumió: "Lo que pasa es que cualquier enfermedad, Maradona...".

SE TERMINÓ LA ESPECULACIÓN: MARADONA ESTÁ EN EL ESTADIO#SuperligaxFOX - Con Diego a la cabeza, el plantel de Gimnasia se metió en el vestuario local pic.twitter.com/ic9ra5sFaV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 13, 2020





Fue el propio médico de Gimnasia, Flavio Tunessi, el que comentó en Radio Provincia: "Con Maradona estamos tomando medidas precautorias. Está aislado en una habitación solo en la planta baja ya que forma parte del grupo de riesgo".



Diego expuso luego su posición sobre la decisión de jugar el fútbol a puertas cerradas: "No se puede venir un día a entrenar, al otro día no entrenar; si llueve, si no llueve. Esto se debería cortar".



Maradona, de 59 años, les dedicó ayer un mensaje a los italianos afectados por la pandemia de Covid-19 y dejó una reflexión para sus seguidores en nuestro país respecto de la prevención para evitar el contagio de la enfermedad.

"TENEMOS FAMILIAS QUE CUIDAR, PARA MÍ SE TIENE QUE CORTAR"#TardeRedondaFOX | Diego Maradona opinó sobre la posibilidad de suspender el fútbol como prevención del Coronavirus. pic.twitter.com/B6YzARQgme — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 13, 2020





"Yo viví 7 años en Nápoles. Ahí tengo familia, mucha gente a la que quiero y que me quiere. Italia es parte de mi vida, y quiero mandarles un mensaje de apoyo en este momento difícil. Allí todos tomaron consciencia de que deben quedarse en sus casas", publicó Maradona en su cuenta de Instagram.



El astro futbolístico cerró su posteo con un pedido: "Yo espero que en Argentina reaccionemos a tiempo. Algunos se burlan, pero la verdad es que el sábado pasado acá nadie hablaba de pandemia, TODOS nos saludamos con un beso y los estadios estaban repletos. Pero bueno, cada uno compra lo que quiere que le vendan. Yo espero que todos podamos salir adelante de la mejor manera. Allá y acá. Es difícil educar a un país en 15 minutos, y esto se resuelve con educación, con obediencia y con respeto. Mucha suerte a todos!!!".