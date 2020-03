Alarma en River por posible caso de coronavirus

El zaguero colombiano de la reserva de River Plate, Thomas Gutiérrez, con reciente participación en el subcampeonato de la Copa Libertadores Sub 20, presentó hoy algunos síntomas relacionados con el coronavirus y fue aislado.



River, a través de la red social Twitter, indicó que "esta mañana, el jugador de la reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con COVID-19. Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él".



El zaguero, quien ayer no pudo trabajar con el equipo de la reserva por un estado febril, fue sometido a los estudios correspondientes para determinar si padece el coronavirus y mañana se conocerán los resultados.

[Parte médico]



Esta mañana, el jugador de Reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con COVID-19.



Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él. — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

Comunicaremos novedades en cuanto se defina el origen del cuadro clínico mediante los análisis de laboratorio. — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

El jugador no pudo ser de la partida en el encuentro de esta mañana que la reserva "millonaria" le ganó 2-0 en el predio de Ezeiza a Atlético Tucumán, ante los síntomas que presentó y se esperan los resultados para determinar cómo proceder con el resto del plantel.



La reserva que le ganó al "Decano" por 2-0 no pudo completar el partido ya que la ambulancia debió llevarse por un traumatismo a Kevin Isa Luna -del equipo tucumano- y al no haber cuerpo médico en la cancha debido a ese traslado, el árbitro Renzo Donato suspendió el encuentro.



Mientras tanto, el plantel profesional de River se encuentra concentrado en el las instalaciones del estadio Monumental, a la espera del partido que debe jugarse mañana a puertas cerradas en un contexto de fuertes rumores en el sentido de que la fecha inicial de la Copa Superliga podría suspenderse.