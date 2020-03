Espeluznante: deportista atrapado en casa con el cadáver de su hermana

El exculturista y entrenador de MMA (Artes Marciales Mixtas) Luca Franzese, que tuvo un papel como actor en la famosa serie de televisión 'Gomorra', pidió ayuda en un vídeo que publicó en Facebook tras quedarse 36 horas atrapado en su casa de Nápoles junto al cadáver de su hermana Teresa muerta por la crisis del coronavirus (COVID-19): "Mi hermana no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado".

"Estoy esperando la respuesta de las instituciones y todavía no he obtenido ninguna. Este vídeo es muy fuerte, os pido que no se lo mostréis ni a los niños ni a los ancianos. Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer", explicó Franzese en un desgarrador vídeo que está dando la vuelta al mundo.

Teresa, hermana de 47 años de Luca Franzese, sufría una forma de epilepsia y murió tras contagiarse del virus COVID-19: "Ninguna institución me llama. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona de riesgo, y le importó nada".

"Estoy haciendo este vídeo por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Mi hermana murió anoche, probablemente a causa del virus, y he estado esperando respuestas desde anoche. Tuve que ponerme en autoaislamiento. Podría tener el virus. Para mantener viva a mi hermana, traté de darle reanimación boca a boca y a nadie le importó, nadie me está llamando. Estamos arruinados, Italia nos ha abandonado. Por favor, difunda este vídeo por todas partes. Hagámoslo viral", denunció el actor de 'Gomorra'.