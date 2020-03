Fuerte polémica entre Brasil y Paraguay por el arresto de Ronaldinho

El arresto del ex crack brasileño de fútbol Ronaldinho Gaúcho en Paraguay, por tenencia de documento adulterado, dio origen a una polémica entre el ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, y el titular del Interior paraguayo, Euclides Azevedo.



El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pidió ir a fondo con las investigaciones sobre Ronaldinho, a quien el mandatario Jair Bolsonaro nombró embajador honorario del turismo brasileño.



Moro admitió anoche en rueda de prensa haberse comunicado con Asunción y aseguró que "en ningún momento hubo ninguna interferencia en la investigación realizada por el Estado paraguayo".



"Este Ministerio se precia de respetar la soberanía de los Estados y la independencia de los órganos judiciales", dijo Moro en aparente respuesta a las declaraciones del ministro Azevedo.



"Moro me escribió el sábado 7 y preguntó sobre la situación de Ronaldinho, quiso saber si Ronaldinho y su hermano Assis podrían ser liberados. A Moro no le gustó la prisión de Ronaldinho", dijo Azevedo en declaraciones reproducidas por el diario Zero Hora, de Porto Alegre.



El ex astro de Barcelona de España y el Milan italiano fue apresado la semana pasada junto a su hermano y manager Roberto de Assis Moreira por tenencia de pasaporte adulterado, aunque no se descarta que esté envuelto en otros ilícitos.



"Este es un caso inmenso con ramificaciones en el que se están analizando todas las hipótesis", alertó el fiscal Marcelo Pecci, que integra el equipo de investigación, citó la agencia de noticias Ansa.



La Justicia negó ayer un recurso de la defensa para que Ronaldinho y su hermano dejen la prisión y queden bajo arresto domiciliario.



La noticia del encarcelamiento causó conmoción en la prensa paraguaya y el mundo deportivo, pero con el correr de los días el caso fue envolviendo a representantes de los gobiernos de Asunción y Brasilia.



El lunes por la noche Abdo Benitez dijo en un programa televisivo que es necesario esclarecer el escándalo "caiga quien caiga" y que dio instrucciones al ministro Azevedo para que se llegue a la "verdad".



Ese mismo día fueron arrestados en Paraguay tres funcionarios de la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil (Dinac) y el Ministerio de Migraciones, que se suman a la prisión de otro miembro de la Dinac ocurrida ayer.



Ronaldinho viajó a Paraguay invitado por Nelson Belotti, propietario del casino Il Palazzo, y la empresaria Dalia López, contra quien la Justicia impartió una orden de arresto.