Encontraron muerta a la ex pareja de Floyd Mayweather

Josie Harris, ex pareja de Floyd Mayweather, con quien tuvo tres hijos, fue encontrada muerta dentro de su vehículo a los 40 años. El hecho ocurrió el lunes por la noche en la cochera de su casa, en California, y se investigan las causas del deceso.

La información fue difundida por TMZ Sports y agrega que varios policías acudieron a la vivienda respondiendo a las llamadas de preocupación al ver que Harris no contestaba. El caso despertó una máxima conmoción en los Estados Unidos y hasta el momento el ex boxeador no se pronunció al respecto.

Harris, aspirante a actriz, salió con Mayweather de 1995 a 2010 y padeció varios episodios de violencia doméstica que llevaron a Money a cumplir una condena de tres meses tras las rejas en 2012.

Ambos se iban a enfrentar en los tribunales a finales de este año debido a una demanda por 20 millones de dólares. Incluso, ella estaba en el proceso de escribir un libro para ayudar a las sobrevivientes de este tipo de agresiones.