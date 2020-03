Elizondo: "El torneo de Primera tiene que ser de 20 equipos"

El ex presidente de la Superliga Argentina de Fútbol, Mariano Elizondo, opinó que el torneo de Primera División "debería tener 20 equipos, como se había fijado por estatuto", porque el actual esquema de 24 participantes impide el desarrollo económico y deportivo de los clubes.



"Las grandes ligas del mundo tienen en su mayoría 20 equipos. Si queremos trabajar para parecernos a las grandes ligas del mundo, hay aspectos en los que tenemos que hacer lo que hacen ellos", indicó.



"Además de Argentina, hay otros tres países con torneos de 24 clubes. Libia, Nigeria y Madagascar. Esas no son los grandes ligas a las que queremos parecernos", agregó.



Según Elizondo, la participación de tantos equipos en el certamen atenta contra la organización del campeonato y, luego, en el desarrollo económico de las instituciones.



"Tener 20 equipos te permite jugar dos torneos cortos, como era el Apertura y el Clausura; un torneo largo de 38 fechas… Hay varios modelos de organización –dijo-. Con 24 equipos, para dar un ejemplo simple desde lo deportivo, no podés organizar idas y vueltas, con lo que dos equipos se enfrentan solo una vez y en cancha de uno de ellos. Ahí ya existe un principio de disparidad".



"Este año tenemos 34 fechas contra 38 de las ligas de 20 equipos. Y el año pasado fue peor, porque tuvimos 25 fechas", recordó.



En consecuencia, según Elizondo, los clubes "no desarrollan el aspecto económico en todo su potencial".



"Cuando vendés los derechos televisivos, por ejemplo, no es lo mismo ofrecer 25 partidos que 38. Lo mismo pasa con el sponsoreo. Y lo mismo pasa con la venta de entradas y publicidad que hacen los clubes –añadió-. Con las cifras que manejamos hoy, cada club se está perdiendo un ingreso de aproximadamente dos mil millones de pesos anuales".



A partir de la confirmación de que, a pesar del cambio de organización, la Primera va a seguir teniendo 24 clubes, Elizondo consideró que se mantendrá "un torneo de formato similar a la actual Copa de la Superliga para tener más partidos".