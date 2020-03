Ronaldinho y su hermano seguirán en la cárcel

Un juez rechazó este martes la solicitud de los abogados del ex internacional brasileño Ronaldinho y su hermano de acceder a la libertad ambulatoria o a un arresto domiciliario en una mansión tasada en 800.000 dólares que fue además presentada como fianza, por lo que seguirán en prisión preventiva.



El juez de garantías Gustavo Amarilla declaró a los medios, al término de la audiencia de revisión de medidas, que los abogados plantearon el arresto domiciliario, una vez rechazada la libertad ambulatoria, en esa lujosa mansión, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad de Lambaré, en las afueras de Asunción.





Amarilla justificó su negativa ante el peligro de fuga existente por parte de los dos hermanos y las dimensiones políticas que está tomando el caso, que salpica a la Dirección de Migraciones y al Departamento de Identificaciones, que expide pasaportes y cédulas de identidad.



"Van apareciendo nuevos elementos que hablan de complicidad o autoría de funcionarios públicos y empresarios (...) Una fuga podría entorpecer la investigación fiscal", dijo Amarilla tras la audiencia, en el Palacio de Justicia,



A la audiencia solo se presentaron los abogados de los hermanos, quienes habrían salido hoy de la Agrupación Especializada, de la Policía Nacional, en caso de que el juez hubiera aceptado la propuesta de la defensa.



UNA MANSIÓN DE 800.000 DÓLARES



Amarilla se atuvo en su decisión al criterio del equipo de la Fiscalía que lleva el caso, que se había opuesto a toda modificación de la prisión preventiva para los dos hermanos.



"Se trata de una investigación con hechos que atentan contra la seguridad documental de documentos de identidad del Paraguay, cédulas falsificadas pasaportes originales pero de contenido falso y por tal motivo el hecho es realmente trascendente", dijo a los periodistas el fiscal Marcelo Pecci.



Sobre el inmueble ofrecido como fianza, Pecci explicó que la evaluación del mismo (unos 800.000 dólares) es "insuficiente" ante el nivel económico del exjugador del Barcelona.



"Consideramos total y absolutamente insuficiente en función de que es de publico conocimiento la actividad desarrollada en años anteriores principalmente por el señor Ronaldo de Assis Moreira, que configuran un entendimiento de cuantioso nivel económico por justamente por la tarea profesional desarrollada en el ámbito del fútbol", explicó Pecci.



"Por lo tanto consideramos que esa fianza no va hacer un factor impeditivo para disipar cualquier posibilidad de fuga de estos señores", acotó el fiscal.



Al igual que Amarilla, Pecci se refirió a la etapa incipiente del proceso, comenzado hace cinco días, con la llegada el miércoles de Ronaldinho a Asunción, a través del aeropuerto internacional.



""Es una etapa aun incipiente, hace cinco días comenzó la investigación, se están estudiando conductas individuales asociadas. no necesariamente eso precipita una calificación de asociación criminal pero hay flagrancia de tenencia documental en una situación que es muy relevante para el Paraguay", explicó el fiscal.



MÁS DETENCIONES



La Fiscalía anunció este lunes el arresto de cuatro funcionarios de la Dirección de Migraciones y de la autoridad del aeropuerto, que habrían dado el visto bueno al ingreso de los dos hermanos.



Ronaldinho fue recibido en el aeropuerto por la empresaria Dalia López, que este lunes fue declarada en rebeldía e imputada por un presunto delito de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.



La empresaria es la presidenta de la fundación a la que Ronaldinho iba a prestar su imagen para promocionar un programa de asistencia sanitaria gratuita a menores.



La Fiscalía señala a López como supuesta integrante de una red dedicada a "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso" como los que utilizaron Ronaldinho y su hermano.



Ambos están imputados por uso de documentos públicos de contenido falso.



Su defensa sostiene que esos documentos fueron un regalo al que no dieron mayor importancia los dos hermanos, que, según sus abogados, estaban interesados en establecer negocios en Paraguay